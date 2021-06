Jean-Marc Nollet a évoqué plusieurs sujets d’actualité. Tout d'abord, il a évoqué le refus de l'UEFA de projeter un drapeau arc-en-ciel sur le stade Munich lors d'Allemagne-Hongrie. "Leurs explications ne tiennent pas la route. Elles sont lâches et hypocrites. Ils ont préféré regarder le côté financier plutôt que de faire la promotion de la lutte contre l'homophobie. Lors du sommet européen (ndlr: qui a lieu ce jeudi), un acte politique doit être posé. La Hongrie, qui confond l'homosexualité et la pédophilie, doit être punie. C'est scandaleux. Aujourd'hui, on va voir si Didier Reynders (ndlr: commissaire européen) est à la hauteur de ce qu'on attend de lui", répond notre invité.

Ensuite, le co-président d'Ecolo à évoqué le GIEC qui a rendu un pré-rapport sur le climat, stipulant que l'humanité est proche de retombées cataclysmiques. "Si le monde ne revoit pas fondamentalement sa politique climatique, nous allons devant des catastrophes climatiques. Mais je sens que les choses sont en train de bouger", a répondu Jean-Marc Nollet.

Dans la suite de son entretien, Jean-Marc Nollet est revenu sur la sortie du nucléaire, celle de la crise sanitaire et sur la problématique de la pollution en Belgique, entre autres.

Revivez l'émission en intégralité: