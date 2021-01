On fait connaissance avec une artiste qui cultive la douceur et la bienveillance.

K.zia a été bercée par les arts depuis sa naissance avec une maman chanteuse (Marie Daulne Zap Mama) et un papa acrobate à cheval.

K.zia a toujours eu un peu de mal à rentrer dans les cases, elle a donc décidé de tracer sa propre voie/voix.

On s'installe et on déguste. On sent tout de suite que K.zia aime parler, partager.

Une artiste belge, même si installée à Berlin, à découvrir.