K.ZIA est l'invitée de DH Radio dans le cadre des découvertes belges de la semaine.Sur son album on trouve le titre "home" que nous diffusons en découverte.L'album de K.ZIA est aussi l'album de son alter ego ZIA. K.ZIA est plutôt soul et groove, ZIA plus urbaine et en Français.Avec une présence incroyable, c'est un peu notre Grace Jones du 21ième siecle. Une chouette rencontre !