"On a le majeur en l’air et une sacrée descente/Le pouce sur l’écran et l’index sur la détente/Indécente, ma génération Insta au tempérament instable/J’chante les déboires d’une génération déjanté/Il faut couper la 4G pour nous débrancher/On n’est pas dérangés nous, juste un peu perdus/On veut juste se déhancher". À l’écoute de "Dérangés", le premier single de Neolys, une certitude s’impose : l’artiste qui signe ce titre ne vit pas dans le passé. Il est bien ancré dans son époque où les Tinder, Instagram et autres 4G font la loi. Il décrit une génération qui fonce à 300 km/h. "On n’a pas de plan B/Encore moins de plan A/On est pied au plancher/À voir où ça nous mènera", chante-t-il sur un rythme endiablé. Son flow n’a rien à envier à celui des rappeurs, tout comme la rythmique avec ses sonorités old school. Mais quand on tend l’oreille pour écouter les basses et la mélodie au clavier, ce sont les années 80 qui s’invitent. Soyez les bienvenus dans l’univers des basses synthés et des leads comme on les faisait autrefois ! Ça part dans tous les sens, donne envie de se déhancher et de faire la fête jusqu’au bout de la nuit malgré le texte qui décrit une génération en manque de repères, une société hyperconnectée et ultra-matérialiste comme il l’indique dans le communiqué qui accompagne l’annonce de la sortie de cette chanson.

Derrière le pseudo Neolys, référence à Neo, le personnage principal de Matrix mais aussi au terme "néo" qui désigne le renouveau, se cache Stefan Gillis, auteur, compositeur et interprète bruxellois. D’où le lys qui complète son nom de scène, symbole de la région bruxelloise. Le résident de Ganshoren n’est pas un inconnu. En 2012, il a été finaliste de Belgium’s Got Talent, sur RTL-TVI, alors qu’il n’avait commencé à chanter que depuis quelques mois (il jouait déjà depuis longtemps du piano et de la guitare). Et en 2015, c’est sur le plateau de The Voice, la plus belle voix, en France, qu’il s’est fait remarquer. Mais en 2016, sa vie a basculé. Fauché par une voiture alors qu’il circule en scooter, il reste immobilisé près d’un an. Un interminable calvaire qu’il met à profit pour faire le tri dans ses envies. La musique, oui, mais ce sera désormais à sa façon, comme ça lui chante. C’est l’heure du renouveau pour Stefan Gillis qui depuis ne cesse de tracer sa route dans un style où il exprime sa personnalité, en attestent les vidéos de lui que l’on peut découvrir sur YouTube.

Son single "Dérangés" est la découverte belge de la semaine sur DH Radio. Pour en savoir plus sur Neolys, rendez-vous sur l’antenne de DH Radio pour l’interview, le vendredi 11 mars à 14 h 30 et le dimanche 13 mars à 9 h 30. Ou sur les réseaux sociaux de la station.