Jali n’est pas un inconnu pour qui s’intéresse à la scène musicale belge. En 2012, son album Des jours et des lunes a été certifié disque d’or. Cette même année, il s’était vu récompenser par les Octaves de la musique avec le trophée d’Artiste de l’année. Deux ans plus tard, c’est dans le fauteuil rouge de coach de The Voice (Belgique) qu’il s’est installé. Il était membre du jury de la quatrième saison, aux côtés de BJ Scott, Chimène Badi et Stanislas. Et en 2016, il écrit pour le duo Delta, que ce soit pour le EP Pas la fin du monde et l’album À ciel ouvert. Ce ne sont là que quelques étapes du parcours déjà bien achalandé de Jali, dont le nom de scène est inspiré de celui que porte une colline au Rwanda, pays où il est né en 1988.

Après ces deux premiers albums, Jali entame une nouvelle page avec le single "On ne sait jamais", découverte belge de la semaine de DH Radio à partir de ce lundi 4 octobre. C’est la première chanson qu’il sort en indépendant, explique-t-il, une inspiration qui lui est venue après un voyage à Kinshasa en 2018, qu’il a concrétisé dans son home studio bruxellois. Avec un son "qui me ressemble", dit-il. Une chanson aussi coécrite avec… Delta et Antoine Graugnard.

"On l’a enregistrée ensuite avec Imani Assumani dans son grenier et quand j’ai proposé la chanson à Stefi Celma (pour qui j’écrivais des chansons à l’époque), elle s’est littéralement battue pour que je la garde pour moi", explique le chanteur. "J’ai écrit ces paroles en pensant que quelqu’un d’autre les chanterait, c’est sans doute pour ça que je m’y suis livré un peu plus qu’à mon habitude."

Il en résulte un titre tout en douceur, aux sonorités qui rappellent l’Afrique tout en étant ancrées dans la chanson française contemporaine. Une chanson très personnelle qui reste en tête longtemps après l’avoir écouté, à découvrir toute la semaine sur DH Radio. Et Jali vous en dira plus sur lui et ce morceau dans l’interview qui est à découvrir le vendredi à 14 h 30 et le dimanche à 9 h 30 sur DH radio, de même que sur les réseaux sociaux de la station.