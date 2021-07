La découverte de la semaine sur DH Radio s’appelle Dawn avec le single "Heading For a New Life". Ce duo est le fruit de la rencontre entre Céline et Jordan en 2015 ; ils forment un couple sur scène comme dans la vie. Ils ont tous les deux un passé musical déjà copieux. Lui dans Pilgrims, un groupe de reprises et tribute consacré à Queen. Il n’affiche pas moins de 160 concerts ces quinze dernières années, tant en Belgique qu’en dehors. Sa discographie affiche aussi deux Ep originaux signés sous le nom de Newt. Quant à elle, elle s’est fait connaître sous le pseudonyme de Say-Lynn, personnalité marquante de la scène country en Belgique et également hors de nos frontières. En 2019, elle a sorti un EP. Et pour ceux qui ont de la mémoire, elle était arrivée en quart de finale de The Voice en 2015, sur la RTBF.

Sur le plan musical, avec "Heading For a New Life", Dawn propose de la country rock. Oubliez vos préjugés sur le genre, cela n’a rien à voir avec les banjos, les violons et le square dance. Ni avec Dolly Parton. Céline et Jordan font la part belle aux guitares et lorgnent plutôt sur Shania Twain, s’il faut donner une référence.

C’est audacieux parce que, chez nous, la country reste un genre si pas confidentiel, relativement rare, alors qu’aux États-Unis il est très en vue. Histoire d’élargir son public potentiel, le duo n’est pas contre quelques aventures en terres néerlandaises ou germaniques où la country connaît un succès certain. Ça tombe bien, ils ont déjà pas mal bourlingué ensemble sur scène depuis cinq ans, de quoi ouvrir des portes. Le Graal restant l’Amérique, bien entendu.

"Heading For a New Life" est le premier titre enregistré par Dawn. Pour le mettre en boîte, Céline et Jordan n’ont pas lésiné sur les moyens avec un casting de musiciens pros ayant roulé leur bosse avec Lara Fabian, Mauranne, Axelle Red, Adamo, Maxime Le Forestier, Nathaniel Radcliff ou encore Puggy. Le duo, dont les voix s’harmonisent à la perfection, n’a pas que ce morceau dans sa besace. Il peaufine ses compositions. Le successeur de ce premier single est déjà attendu pour la rentrée.

Tous les jours à partir de lundi jusqu’à dimanche, Dawn et sa chanson "Heading For a New Life" sont la découverte de la semaine sur DH Radio. L’interview complète du duo est à écouter le vendredi à 14 h 30 et le dimanche à 11 heures, sur DH radio. Et sur les réseaux sociaux de la station.