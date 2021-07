La découverte de la semaine sur DH Radio, c’est "Stunning Light", le nouveau titre du Hutois Pierre Lizée. Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal. Souvenez-vous, il avait été éliminé aux portes de la finale lors de l’édition 2016 de The Voice sur la RTBF. Depuis, il trace sa route. En 2018, il avait sorti un premier single, "Chemical Love", qui avait déjà fait l’objet d’une découverte DH Radio à l’époque. Trois autres ont suivi jusqu’à ce "Stunning Light".

À l’écoute de ce titre, on perçoit tout le chemin parcouru depuis ses débuts. "Autant dans les singles précédents, il y avait une certaine fragilité, autant il y a beaucoup plus d’assurance dans ce nouveau titre, explique Philippe Deraymeaker, le directeur de DH Radio. On sent son goût pour la pop anglaise, la direction qu’il emprunte désormais. C’est-à-dire un son très ample, avec des cordes et un mixage assez puissant. C’est très bien produit et sa voix cadre parfaitement là-dedans. Ça a du punch. Il est très bon dans cet exercice. Il répète souvent qu’il ne s’interdit rien et que rien ne dit qu’il fera encore cela demain. Il aime varier les plaisirs mais on perçoit que cette direction lui colle assez bien. Lors de notre première rencontre, la fragilité était à la fois perceptible dans sa chanson, dans son interprétation mais aussi chez lui. Il y avait une sorte de timidité évidente. Je le trouve désormais beaucoup plus extraverti et à l’aise."





Plutôt que de s’apitoyer sur son sort lorsque les concerts ont été interdits en raison de la pandémie, Pierre Lizée, après un petit moment d’adaptation, a saisi le temps qui lui était offert pour remettre l’ouvrage sur le métier et créer. Un second single est annoncé à la rentrée et un EP dans la foulée. Un album est-il sur les rails ? S’il ne le dit pas, tout semble pourtant l’indiquer. D’autant qu’il y a des concerts en vue et qu’on ne l’imagine pas tenir le devant de la scène avec cinq titres seulement.

Tout cela se double d’une personnalité éminemment sympathique, d’un abord facile et l’œil constamment rieur, ce qui ne gâche rien. Il n’a pas le melon confie Philippe Deraymaeker, il est attachant.

Pour découvrir "Stunning Light", rendez-vous sur DH Radio à partir de lundi jusqu’à dimanche prochain. Le titre est programmé 3 à 4 fois par jour. Pour l’interview complète de Pierre Lizée, ça se passera vendredi à 14 h 30 et dimanche à 9 h 30. Sans oublier les réseaux sociaux de DH Radio, bien entendu.