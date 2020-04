Attendues le 16 avril mais avancées au 9 en raison de la pandémie qui dévaste l’Hexagone, les audiences radio trimestrielles françaises étaient attendues avec impatience par tous les observateurs du secteur. Ces chiffres devaient montrer si oui ou non, le "bon vieux poste" comme on l’appelait à l’époque tirait son épingle du jeu en ces temps confinés, comme la télévision traditionnelle le fait. Un espoir douché jeudi matin. Les audiences dévoilées ne tiennent pas compte de la deuxième quinzaine de mars, l’institut réalisant l’étude ne pouvant pas effectuer d’enquêtes sur le terrain et ses deux centres d’appels rassemblant 400 personnes ont été fermés faute de pouvoir respecter la distanciation sociale requise.