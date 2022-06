Le harcèlement cyber / scolaire... on en parle sur DH Radio

Celle de sa fille Maéva, d'abord, qui en janvier 2020, épuisée par le harcèlement cyber et scolaire dont elle était victime, a décidé de mettre fin à ses jours.

La sienne de maman et de sa famille ensuite devant cet acte désepéré et sans retour possible.

Le poids de certaines questions qui resterons à jamais sans réponse, la lente et difficile reconstruction.

Maéva une belle étoile filante.





Avec la complicité du psychopédagogue Bruno Humbeeck, Maria Isabel Villalobos nous raconte l'histoire d'une descente aux enfers.