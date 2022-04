Le premier film avait connu un franc succès, la suite sort ce mercredi 13 avril.La Revanche des Crevettes Pailletées est toujours aussi drôle mais avec des moments plus engagés.On se marre de leurs (més)aventures mais avec un traitement très juste de l'homophobie et des "thérapies de conversion".On en parle avec le réalisateur et une partie de l'équipe.