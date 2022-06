Elle, c’est Léo, alias Léonor Bailleux, auteure, compositrice et interprète. Eux, ce sont les Cats qui l’accompagnent. Il y a Geoffrey Lesire, guitariste du groupe Springclean qui assure également les chœurs, et Jérémy Frisch aux claviers. Ensemble, ils forment Léo&the Cats version 2022. Et leur single "Song 4 Everyone" sorti le 20 mai, est la découverte belge de la semaine sur DH Radio du 27 juin au 3 juillet. La dernière de la saison, à savourer sans modération, comme il se doit. Un titre pop léger qui vous donne instantanément la banane et tombe à point nommé à l’heure où sonne la cloche des vacances d’été. D’autant qu’il est accompagné d’un clip en mode bande dessinée/dessin animé qui ne manque pas d’humour, en plus de bénéficier d’une très belle réalisation.

Léonor n’avait pas 17 ans qu’elle formait déjà des groupes pour jouer de la musique. Au menu des covers, comme on peut encore en découvrir sur la chaîne YouTube de Léo&the Cats ("What’s Up" de Four Non Blondes, "Mad World" de Tears For Fears, "Sign Of The Times" d’Harry Styles ou des classiques : "These Boots Are Made For Walking" signé Lee Hazelwood et interprété par Nancy Sinatra, "Hit The Road Jack" de Ray Charles…). Autant le dire tout de suite, ça brasse très large question styles musicaux. C’est qu’avec ses Cats, toutes générations confondues, Léonor n’entend pas se faire dicter la loi par la pop mais faire de la pop ce qu’elle a envie.

Ses premiers pas dans la musique et sur scène, elle les a partagés avec Simon Rigot, ex-Berntholer, groupe de new wave belge des années 80. Il l’a accompagnée jusqu’en 2018 (toujours sur la chaîne YouTube de Léo&the Cats, il apparaît sur des extraits d’un concert donné en 2018 au Sazz ‘n’Jazz où "Song 4 Everyone" était déjà interprétée).

Sortie du Conservatoire Royal de Bruxelles, Léonor Bailleux a plus d’une corde à son arc. Elle a été à l’affiche de Cabaret, spectacle musical mis en scène par Michel Kacenelenbogen du Théâtre Le Public, avec lequel elle a joué en Belgique mais aussi tourné en France et en Suisse. Elle a aussi fait partie de l’aventure Kafka, les années Félice, autre spectacle musical proposé par le théâtre de la Vie ou encore de Hairspray à Bozar et de Piano-Plage qui a tourné en France et en Belgique.

Férue de piano et de danse, elle est aussi comédienne. Outre dans des publicités, vous avez pu la voir dans le docufiction Ils ont jugé la Reine diffusé sur Arte et elle figure au casting de la troisième saison d’Ennemi public. Et ce n’est pas tout. Elle donne aussi de la voix pour les écrans, qu’ils soient petits ou grands. Elle a interprété différents personnages dans des dessins animés, que ce soit pour Disney ou pour d’autres productions. Elle est également la voix française de Kristin Chenoweth dans My Little Pony, le film.

Pour en savoir plus sur Léonor Bailleux et son projet Léo&the Cats, rendez-vous sur DH Radio le vendredi 1er juillet à 15 h 30 et le dimanche 3 juillet à 9 h 30 pour l’interview complète en compagnie de Philippe Deraymaeker. Un entretien à voir et revoir en vidéo sur les réseaux sociaux de DH Radio à toute heure du jour et de la nuit par la suite.