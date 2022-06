Lô, Laurence Briand de son vrai nom est comédienne, voix, doubleuse, auteure, chanteuse... c'est une artiste complète.Passionnée de chanson française, elle connaît ses classiques qu'elle n'hésite pas non plus à revisiter.Des textes intemporels et profonds et une personnalité attachante.Découvrez Lô. Version live du titre "Il y aura encore" à la fin de l'interview.