Le duo Maël Jones est notre découverte belge DH Radio de cette semaine.Une chouette rencontre avec 2 passionnés. On y parle de cordes (et pas que de guitares), d'inspiration, de création, de plaisir... de plein de choses, et à la fin Maël Jones vous offre en live leur prochain titre.On fait un métier formidable. Bonne écoute et bonne vision.