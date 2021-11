J'ai eu le plaisir de recevoir et de faire la causette avec Ours (Charles Souchon), un artiste cool, humble, plein de douceur et d'humour.

On parle de son album, de la quarantaine (celle de l'âge, pas celle qui nous casse les pieds), de la paternité, des collaborations.... et Ours nous parle aussi du cinquième Beatles. Et ca se termine par un éclat de rire.