Seb Wery est musicien, compositeur, arrangeur et producteur.

Yves Erauw est chanteur (entre autres), ami d'enfance de Wery et grand fan éternel des Waku.

Les Waku, c'est une grande famille de musiciens, chanteur, arrangeurs. Ils ont collaboré avec les plus grands: Michael Bublé, Maurane, Ophélie Winter (à la grande époque).

Ils revisitent ensemble une chanson de Stevie Wonder qui a 50 ans, une prière qui cadre bien avec la situation actuelle "Heaven help us all".

Une sacré bande pour une interview collégiale diffusée ce vendredi 20 novembre sur DH Radio et à revoir ici.