La plateforme enrichit son catalogue de nouveautés et suites de séries à succès.

En ce mois de juin, Netflix a de nouveau décidé de gâter ses abonnés. Des séries, encore des séries. Et pas des moindres. Le géant du streaming propose d’emblée la troisième saison de Fauda . Disponible à partir de ce mercredi, la série israélienne met en scène une unité d’élite israélienne, spécialisée dans l’infiltration des milieux arabes, et son agent infiltré Doron Kabilio, dont le but est de contrecarrer les plans du Hamas.

Dès ce vendredi, Netflix sort l’un de ses poids lourds, à savoir 13 Reasons Why. La série traitant de terribles faits de société comme le harcèlement scolaire, le suicide ou encore le viol revient pour une quatrième saison que l’on n’attendait pas. Après le suicide d’Hannah Baker, le procès et la mort de Bryce Walker, il nous semblait que la boucle était bouclée. Apparemment pas… Clay Jensen et les autres élèves du lycée Liberty ont encore des aventures à vivre et ils auront, cette fois-ci, seulement dix épisodes (au lieu des treize habituels) pour nous rassasier !

Harlan Coben adapté

Après The Stranger, c’est The Woods, un autre des quatorze romans d’Harlan Coben devant être adaptés sur le petit écran pour Netflix, qui débarquera, le 12 juin, sur la plateforme. La série nous emmène en Pologne, là où la découverte du corps sans vie d’un garçon pousse un procureur à se mettre à la recherche de sa sœur disparue, il y a vingt ans, dans des circonstances floues.

Les abonnés pourront ensuite découvrir la suite des aventures de Payton Hobart (incarné par Ben Platt), un homme très riche et ambitieux qui, depuis son plus jeune âge, avance avec un objectif en tête : devenir président des États-Unis. Dès le 19 juin, la comédie satirique The Politician , signée par Ryan Murphy ( Popular, Nip/Tuck, Glee), revient pour une deuxième saison avec encore plus d’humour noir et une Gwyneth Paltrow plus resplendissante que jamais dans le rôle de Georgina Hobart, une mère prête à tout pour le bonheur de son fils.

Du bon temps avant de se creuser les méninges à la puissance 1 000 avec le retour de Dark, la série allemande qui fait voyager ses personnages dans le temps. Afin de ne pas lasser les téléspectateurs, la plateforme a fait savoir que cette troisième saison, disponible dès le 27 juin, sera la dernière. On s’attend donc à un final encore plus exceptionnel que les deux premières saisons, qu’il serait judicieux de se repasser avant d’entamer la dernière ligne droite.