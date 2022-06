Le juteux business de Khaby Lame, roi des tiktokeurs

Celui qui s'est lancé sur TikTok en mars 2020 après avoir perdu son emploi à cause du Covid est aujourd'hui le tiktokeur le plus suivi de la planète. Millionnaire, il est aussi la star des stars que tout le monde s'arrache, y compris les marques les plus prestigieuses.

Qui va arrêter Khaby Lame. En un peu plus de 2 ans, celui qui travaillait dans une usine près de Turin avant de perdre son emploi à cause de la pandémie et de se lancer sur TikTok pour occuper son temps est devenu le roi du réseau social chinois. L’un des rois de tous les réseaux sociaux confondus avec les 200 millions d’abonnés qu’il compte toutes plateformes confondues.

Sur TikTok, il a près de 145 millions de followers au moment d'écrire ces lignes. C’est 2,5 millions de plus qu’il y a une semaine, le 23 juin dernier lorsqu’il est devenu le tiktokeur le plus suivi. Et dire qu’ils n’étaient encore que 2 millions à le suivre en avril 2021, juste avant que ses parodies muettes des trucs et astuces (life hacks en anglais) d’autres contributeurs ont commencé à devenir ultra-virales. Aujourd’hui, la moins regardée de ses vidéos affiche 10 millions de vues. La plus populaire, plus de 352 millions.

Il Fenomeno

Son compte TikTok revendique 2,3 milliards de likes ! À 22 ans seulement, le jeune Khaby Lame porte bien le surnom que les Italiens lui ont donné : “il Fenomeno”.

Et il n’y a pas que sur TiTok qu’il fait fureur avec ses parodies. Sur Instagram, il compte également près de 79 millions d’abonnés. Dix fois plus que Mark Zuckerberg. Il avait d’ailleurs taquiné le fondateur de Facebook et propriétaire de la plateforme depuis 2012 via Méta. Celui-ci n’avait pas manqué de lui adresser un clin d’œil en likant sa publication.

La star des stars

Depuis son ascension vertigineuse sur les réseaux sociaux, Khaby Lame est partout. Fan de la Squadra Azzura, il pose avec la star de la Juventus Alessandro Del Pierro et participe à la vidéo annonçant l’arrivée de Manuel Locatelli dans le club. On l’a également vu avec Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic et Usain Bolt, sans oublier ses collaborations avec le Real Madrid et le Brésilien Vinicius Jr. Il a aussi été adoubé par Neymar et Kylian Mbappé qui lors de célébrations des buts qu’ils ont inscrits ont reproduit le geste des mains fétiches du Sénégalais. De quoi donner un sérieux coup de boost à sa notoriété.

Lors du dernier Festival de Cannes, il était de la partie comme juré pour décerner la Palme TikTok récompensant les meilleures vidéos courtes de la plateforme. Partenaire de l’événement TikTok n’allait évidemment pas laisser passer l’occasion de se faire mousser avec son tiktokeur roi. S’il a fait un tabac sur les réseaux sociaux, les festivaliers, eux, ne l’ont pas vraiment célébré comme une vedette…

Netflix, Amazon Prime, Hugo Boss…

Fin 2021, Business Insider estimait la fortune de Khaby Lame à 2 millions de dollars. D’autres avancent aujourd’hui le chiffre de 5 millions. Il faut reconnaître que l’intéressé sait faire fructifier ce que lui rapporte sa notoriété. Pour chacun de ses posts sponsorisés ses clients sont prêts à débourser de 50000 à 200 000 dollars. Et cette notoriété intéresse beaucoup de monde. Elle lui a ouvert les portes des marques les plus en vue du moment : Netflix et Amazon Prime. Mais aussi Dream 11 ou Xbox.

Depuis le début de l’année, Khaby Lame est aussi devenu l’égérie d’Hugo Boss. Lorsque le roi des tiktokeurs a monté par deux fois les marches de Cannes, c’était habillé par la marque, bien entendu.

{{4}}



C’est elle aussi qui l’a fait débuter sur les podiums lors de la Fashion Week de Milan en septembre dernier. Bilan : 4 milliards d’impressions sur les réseaux sociaux en quatre jours pour Hugo Boss. Imbattable ! De quoi faire de l’ombre aux autres stars recrutées pour la campagne liée aux 50 ans du couturier à la recherche d’une image rajeunie : Kendall Jenner, Raphaël Varane, Hailey Bieber, Joan Smalls, le rappeur Future, etc. Désormais, Monsieur TikTok s’affiche partout. En très très grand sur les murs de la cathédrale de Milan et chez nous sur de nombreux abribus.

100000 followers en 2 heures!

Selon le site goal.com, des partenariats directs avec TikTok et Instagram seraient également en préparation. Les deux plateformes ont publié des vidéos de Khaby Lame sur leurs pages officielles respectives et même un hashtag personnalisé.

Personne n’a jamais connu une telle ascension sur les réseaux sociaux. Imaginez que pendant la durée de rédaction de cet article, Khaby Lame a gagné 100 000 followers sur TikTok, passant de 144,7 millions à 144,8 millions d’abonnés. Cela en moins de deux heures. Où s’arrêtera-t-il ?