Encore trois stars traînées devant la Justice: Kanye West, Lena Headey et Ezra Miller

Au rythme des procès intentés aux stars du show-business, des études de droit pourraient bien devenir obligatoire pour couvrir l'actualité du cinéma, de la musique ou des people. Johnny Depp, Amber Heard, Bill Cosby, R. Kelly ou Kevin Spacey ont passé bien plus de temps, récemment, dans les tribunaux ou derrière des barreaux qu'à exercer leur métier.

Et la liste des célébrités pour lesquelles on ne déroule pas nécessairement le tapis rouge dans les cours de justice ne cesse de s'allonger de jour en jour. A commencer par Kanye West, un des artistes les plus riches du rap, accusé d'avoir samplé un morceau sans payer de droit d'utilisation. Marshall Jefferson lui reproche d'avoir repris un échantillon de sa chanson "Move Your Body" à vingt-deux reprises dans pour "Flowers", qui se trouve sur l'album Donda 2. Selon la plainte déposée à New York, Kanye West et son équipe auraient reconnu les faits lors d'une rencontre avec les représentants de Marshall Jefferson, mais sans offrir de compensation financière. "West défend les droits des artistes d'une main, mais n'a aucune honte à retirer les droits d'un autre artiste de l'autre", précise le document.

Sur les papiers remis à la Justice, il est aussi précisé que l'album Donda 2 aurait rapporté 2,2 millions de dollars dès le lendemain de sa sortie, en février, et que Marshall Jefferson réclame des dommages et intérêts à déterminer lors d'un procès ou des dommages et intérêts légaux de 150.000 dollars par infraction.

Ce n'est pas la première fois que Kanye West se retrouve dans cette situation. En mai dernier, le pasteur David Paul Moten lui avait reproché d'avoir utilisé un de ses sermons sans autorisation. Auparavant, il avait été accusé des mêmes faits pour les morceaux "New Slave" et "Bond 2", mais un arrangement à l'amiable avait été trouvé.

Autre star traînée devant un tribunal: Lena Headey, bien connue des fans de Game of Thrones pour son interprétation de Cersei Lannister. Son ancienne agence Troika, qui s'appelle désormais YMU, lui réclame des commissions impayées de 500.000 dollars pour Thor: Love and Thunder (film Marvel dans lequel elle n'apparaît finalement pas, coupée au montage), 650.000 dollars pour la série Rita (qui n'a eu droit qu'à un épisode pilote) et 300.000 dollars pour le film 9 Bullets.

De son côté, l'actrice estime ne rien devoir à ses anciens agents pour les deux longs métrages, puisqu'ils n'ont pas participé aux négociations, et n'avoir reçu que 325.000 dollars pour le seul épisode de Rita et leur avoir versé 22.750 dollars de commission. La Justice tranchera ce différend.

Ezra Miller aura aussi bientôt affaire à elle, puisque le 12 juillet prochain, il se retrouvera devant le tribunal de Standing Rock, accusé d'avoir "abusé physiquement et émotionnellement" d'une fille depuis ses 12 ans. Mauvaise nouvelle pour la star de The Flash, vue dans Les animaux fantastique: Variety vient de dévoiler qu'en plus de ses problèmes de violence à Hawaï, il a déjà été arrêté pour violence et harcèlement en Islande et en Allemagne. Autant dire que cela ne va pas améliorer la réputation de l'acteur non-binaire, dont la carrière paraît désormais sérieusement compromise.

Dans tous les cas, accusation ne veut pas dire condamnation. Les cours devront rendre leurs sentences et démêler le vrai du faux.

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais il serait étonnant que cette mauvaise série judiciaire au casting prestigieux ne soit pas prolongée dans les prochaines semaines..