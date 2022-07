Tipik radio fait peau neuve : voici qui va remplacer Selim et Malou!

La matinale avec Marco, Lara et François revient à l'entrée", assure Detchenma Smeesters, cheffe éditoriale de Tipik radio, pour faire taire les rumeurs sur l'éventuel départ de Marco. "On est encore en discussion pour les chroniqueurs mais on est très content de nos humoristes PE, Sérine Ayari et Pierre Scheurette. C'est diversifié et puissant. Les discussions vont bon train pour aller dans la même continuité. Et ont même encore envie de faire évoluer le projet."

À la suite des départs de Selim et Malou - écoutés par Stromae en personne ! - mais aussi Ivanen cette fin de saison, qui pour remplacer les animateurs phares de la station, partis après à peine deux saisons ? "Pour la tranche d'Ivan, on fait revenir Cédric Jean, que l'on appelle CJ, nous confie Detchenma Smeesters. Il était animateur chez Pure et il l'était toujours depuis le lancement de Tipik. C'est un passionné de musique et c'était un choix de notre part de le remettre dans une tranche quotidienne de flux musical dès la pause de midi. Car il a une super assise, une bonne humeur légendaire et un smile incroyable à l'antenne. Il a aussi une grande expérience dans le flux musical."

Quant à la tranche phare du 16h-20h, jadis détenue par le duo Selim et Malou ? "Dès la rentrée, on va travailler à nouveau avec un duo qui va incarner cette tranche du drive, confesse la cheffe éditoriale de la radio des Millénials sur la RTBF. Ce sera Samy et Lou-Marine, alias Samy et Lou ! Un duo complice qui se connaît bien depuis quelques saisons sur une autre radio (Fun Radio, NdlR)." Mais pourquoi ce choix ? "Individuellement ou en duo, pour nous, ils cochent toutes les cases qu'on recherche, rétorque-t-elle. Ils correspondent à l'ADN de Tipik. Ce sont des animateurs qui ont de la personnalité, sont authentiques, bienveillants, fédérateurs et très good vibe. Ils ne sont surtout pas novices dans l'exercice de la radio, ils sont des passionnés de musique et des digitals natifs. C'est important d'être issu de la génération Y quand on intègre un médial global comme Tipik, précurseur dans l'approche transversale."

Detchenma Smeesters conclut ensuite en révélant la tonalité de cette rentrée. "L'auditeur aura une place centrale dans leur émission. On va parler musique et pop culture avec décontraction car le drive reste un moment pour décompresser en rentrant du travail. Le ton sera donc accessible, léger et décontracté. Se vider la tête mais retrouver aussi une énergie. On est entre amis avec les auditeurs."

"Nos chemins se sont séparés"

Je ne reviendrai pas sur leurs propos tenus dans votre journal, commence d'emblée Detchenma Smeesters, cheffe éditoriale de Tipik radio depuis sa création il y a deux ans. Mais on a été très content de collaborer avec eux. On a fait trois belles saisons, une sur Pure et deux sur Tipik avec le duo. L'histoire se termine… Le projet de la tranche nécessitait de toute façon des évolutions éditoriales." Et de préciser sa vision. "On a vraiment envie de construire dans la durée. Et parfois, des changements, c'est aussi porteur d'opportunités. On a eu un super projet avec eux et maintenant un autre qui a plein de potentiel aussi. Il va se construire dans la durée avec beaucoup d'enthousiasme." Pas question de revenir sur d'éventuelles frictions ou divergences de points de vue. "Après, c'est la vie des radios, souligne Detchenma Smeesters. À la RTBF, quand on s'inscrit dans un projet ou une collaboration, l'objectif est toujours de répondre aux attentes des auditeurs. Les propositions qui émanent des équipes, on les reçoit, on les étudie et, parfois, on décide que le projet éditorial se fait ensemble ou non. Des fois, les envies ne rencontrent donc pas les besoins… Ce sont des choses qui arrivent. Cela fait partie de nos missions. Les chemins se séparent mais, de notre côté, on est content du chemin parcouru avec Selim et Malou. Mais là, on passe à autre chose."

Quant au cas d'Ivan, la réponse est encore plus limpide. "Il fait du flux musical depuis des années, avant même d'être sur Tipik et Pure, examine la cheffe éditoriale. Un exercice à part entière. Ivan a juste envie d'évoluer un peu dans sa carrière. D'aller vers une structure plus orientée vers le contenu. On a beaucoup apprécié de travailler avec lui. C'est un chouette collaborateur, avec beaucoup de talent. Mais dans une radio de flux musical, on est peut-être un peu limité par rapport à ses aspirations." Et de conclure. "Une fois encore, on se quitte en bons termes. Les carrières et envies évoluent, on le comprend totalement."

Des audiences sur la bonne fréquence

"Une vague n'est pas synonyme d'une tendance (2,71 % de parts de marché lors de la vague CIM de mai-août 2021 à 3,72 % pour celle de janvier-avril 2022, NdlR) mais la vague de septembre-décembre (4,34 %) était historiquement très bonne et la dernière, légèrement en dessous, était bonne aussi, se réjouit Detchenma Smeesters, cheffe éditoriale de Tipik radio. On est donc en hausse depuis la fin de la crise sanitaire."

La boss des ondes a-Tipik de la RTBF est donc ravie des résultats de sa radio (qui veut toucher la tranche compliquée des 25-39 ans) lancée en pleine pandémie. "Dans un contexte où les habitudes des auditeurs ont changé, on est contents. Car, pour rappel, les carrefours d'audience sont dans la voiture en allant et en rentrant du boulot. Avec le télétravail, fatalement, cela a eu un impact. Mais malgré ça, on a maintenu un beau cap. Et on continue. On est dans nos objectifs fixés au départ alors que le pari semblait casse-gueule à la base. Il est chouette qu'on ose encore des choses à la RTBF !"