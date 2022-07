Le carton de Michael Dufour avec “Faites l’amour avec un Belge”: “Ma pièce est devenue plus connue que moi

J'en suis à mon 26e Festival d'Avignon (l'édition 2022 démarre ce jeudi 7 juillet et se terminera le 30 juillet, NdlR), confie le comédien belge Michael Dufour qui sera chaque soir au théâtre Cinévox, à 21 h 30 sur la place de l'Horloge, avec Faites l'amour avec un Belge (tickets via le 0033 4 20 88 01 63). J'y ai commencé très jeune avec mes one man show et j'y suis depuis 12 ans avec Faites l'amour avec un Belge. Mais le plus incroyable, c'est que ce spectacle devient la pièce la plus jouée du Festival OFF d'Avignon (registre auteur vivant) né en 1966. À savoir… 288 fois ! Un chiffre dingue pour un théâtre belge dans le plus grand théâtre du monde qu'est Avignon. C'est rigolo aussi car on voit que le Belge est à la mode. En politique, ils se mettent aux compromis comme nous et, maintenant, c'est un spectacle belge qui est le plus joué sur les planches d'Avignon."

Avignon a donc été un véritable coup d’accélérateur pour votre carrière ?

"Le festival est comme une foire, un salon, il y a plein de retombées. Après mon premier festival d’Avignon, j’ai beaucoup tourné dans le sud de la France avec mon premier one man show intitulé Il a marché sur l’eau mais pas longtemps. J’étais très jeune, j’avais 25 ans. Et c’était grâce au festival. Ce qui m’a donné le goût d’y retourner chaque année. Jouer son spectacle minimum 24 fois sur un mois, ça permet aussi de le roder. Et en jouant tous les jours sans s’arrêter, on apprend beaucoup. Humainement, on rencontre un milliard de gens, de comédiens, de metteurs en scène, de programmateurs, etc. On a des feedbacks immédiats et… on se fait taquiner. C’est d’ailleurs comme cela que ma pièce Faites l’amour avec un Belge est née. J’étais devenu le Belge d’Avignon qu’on aimait taquiner alors à mon tour de taquiner les Français (sourire) ! Je suis donc vraiment né à Avignon. Enfin, du moins, sur scène. Car je ne vais pas mentir, ma pièce est devenue plus connue que moi. Mais c’était surtout une chance de pouvoir jouer autant de fois par mois sans être connu à la base. Je conseille à tous les comédiens de le faire, tellement c’est enrichissant. Du tractage à l’affichage en passant par les galères. On est directement dans le bain et on sait directement quand ton show a marché ou pas. Le public étant très varié. Ils ne viennent pas pour toi spécialement mais pour te découvrir."

Après tant d’années, le festival a-t-il évolué dans le bon sens ?

"À mes débuts, on était à moins de 500 spectacles au OFF. Aujourd’hui, on est à 1 540 shows annoncés, sans compter les spectacles de rue et ceux du IN. Il y a donc une différence de plus de 1 000 spectacles d’où la difficulté aujourd’hui de se loger et de trouver un théâtre. Certains commencent parfois à 9 h du matin pour terminer à minuit. C’est forcément plus oppressant… Mais, qui dit plus de spectacles, dit aussi plus de qualités. Car il faut savoir sortir du lot ! Tu ne peux pas venir avec un spectacle à moitié fini. Le bouche-à-oreille se faisant très vite dans les deux sens."

Y aurait-il trop de comédies ?

"C’est l’image que les gens ont ; or il y a moins de 30 % de comédies, one man show et autres stand up. Il y a des spectacles contemporains, des mimes, de la danse, des spectacles pour enfants, etc. C’est ce que j’aime à Avignon, la pluriculturalité. Il existe même des pièces jouées dans la rue avec un casque sur les oreilles. Le festival se réinvente aussi. Il est devenu connu car beaucoup de professionnels y viennent. Même les gens connus le font donc encore car il y a tellement de possibilités qu’il faut aller montrer ses spectacles. Moi, j’ai démarré avec des gens comme Gad Elmaleh ou Florent Peyre dans la salle en face de moi. Ils sont devenus connus mais reviennent ici car eux aussi ont besoin de se montrer."

Et vous, vous semblez avoir du mal à lâcher votre bébé, non ?

"Oui, c'est vrai, j'ai du mal… D'autant plus qu'avant même cet Avignon, j'ai déjà une quinzaine de grosses salles programmées pour l'année prochaine. On pourrait croire que je me suis endormi sur cette pièce-là mais elle évolue sans cesse. Et je ne vois pas le temps passer car je tourne énormément. La France, c'est 65 millions de personnes et il y a des théâtres dans tous les coins. Mais à côté de cela, je produis aussi des spectacles pour enfants ou celui d'Eric Boschmann. J'ai une nouvelle pièce, Le Coup de pelle, qui arrive aussi. Et surtout, je vais surfer sur la vague en proposant bientôt… Faites l'amour avec une Française (sourire) !"

La parade des Belges à l’initiative d’Alex Vizorek et Michael Dufour le 21 juillet

"Un Belge, ce n'est qu'un Français finalement, mais un Français de bonne humeur", balance Michael Dufour dans sa pièce Faites l'amour avec un Belge qui taquine gentiment nos voisins. "Mais avec le football, ils peuvent tous nous taquiner, concède cet ex-chauffeur de salle. Encore heureux qu'ils ont gagné la Coupe du monde sinon ils auraient peut-être été moins ouverts aux Belges ici (sourire) !"

C'est pourquoi, dans une ambiance bon enfant, notre compatriote - avec la complicité d'Alex Vizorek - organise depuis 10 ans au Festival Off d'Avignon la parade des Belges le 21 juillet. Dès 11 h 30, une balade aux couleurs de la Fête nationale belge - et avec tous les artistes de Belgique - s'effectue dans les rues de la cité des Papes. De l'office du tourisme jusqu'à la place de l'Horloge en passant par la rue de la République, artère principale d'Avignon. "On est content de se voir, de se réunir et se soutenir", souligne Michael Dufour, conscient que de plus en plus d'artistes belges se produisent à Avignon. Même s'il existe deux théâtres belges à Avignon - celui des Doms et de l'Épiscène mais qui ont leur propre programmation -, il n'y a pas de véritable lieu pour se retrouver ou se rassembler."