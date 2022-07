Humour: la der du spectacle " Au Suivant " de Guillermo Guiz au Cirque Royal le 20 janvier 2023

Guillermo Guiz poursuit son ascension. Si ses chroniques piquantes sur France Inter boostent sa notoriété dans l’Hexagone, le Bruxellois n’en n’oublie pas moins ses racines noir-jaune-rouge. D’autant que son public, celui qui l’a découvert sur de petites scènes dans " Guillermo Guiz a un bon fond ", en redemande. Il n’y a pas de raison de ne pas le satisfaire.

Raison pour laquelle il a récemment délocalisé son spectacle du Théâtre de la Toison d’Or où il a été monté en 2020 au plus spacieux Centre culturel d’Uccle. Une dizaine de représentations, entrecoupées d’un intermède Covid, qui ont fait le plein et l’unanimité.

Pas d’effets pyrotechniques, pas de danseuses affriolantes, pas d’écran XXL à la Indochine mais un tee shirt, un jeans, une bouteille d’eau et une dégaine d’éternel jeunot. Même si la quarantaine (dites-lui qu’il ne les fait pas…) le titille. En tout cas, le sujet revient régulièrement dans cette histoire, la sienne mais pas que, de sa vie. Son père (très présent), ses amours (tout aussi présentes), la paternité (il y pense mais il faut visiblement trouver la mère…), le féminisme et cette question existentielle : que va-til rester de Guy Verstraeten (son vrai nom pour celles et ceux qui pensent encore qu’il vient d’Amérique Latine…). Les vannes s’enchaînent a un rythme constant. Du trash (on a entendu quelques ooooh pincés dans la salle) à des moments plus tendres (pas trop, on vous rassure).

Une salle conquise, notamment les demoiselles et dames qui apprécient aussi son sourire ravageur et sa main qui replace négligemment ses cheveux. Même si vous n’êtes pas un fan de base, vous devez vous incliner. L’écriture est incisive, ciselée, drôlement méchante, méchamment drôle. Bref, ce type a du talent. Sauf sans doute celui de danseur.

La dernière de ce spectakle aura lieu au Cirque Royal (www;cirqueroyal.be) le 20 janvier 2023. Avant de passer au suivant…