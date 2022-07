Booba vs Vald : comment éviter le clash au Festival de Dour

Ce mercredi, c'était le début des festivités à Dour. Après deux ans d'absence, le festival est de retour avec une affiche regroupant plus de 220 artistes. Parmi eux, on retrouve notamment Booba et Vald, deux rappeurs français qui ne peuvent pas se voir en peinture et ce depuis la sortie de "V", le quatrième album studio de Vald, en février dernier. Sur les réseaux sociaux, la tension monte entre les deux stars du rap. L'ancien membre de Lunatic - qui avait récemment eu l'idée de combattre Kaaris, un autre de ses rappeurs ennemis, sur un ring - reproche à l'interprète de Désaccordé d'avoir triché sur les ventes de son dernier album et n'hésite pas à traiter son père de raciste.

Et la guéguerre continue même sur scène. Récemment, Vald a relancé les hostilités en insultant la mère de Booba ("N*que la mère à Booba") lors de son concert au MainSquare Festival d'Arras.

Heureusement pour le public de Dour, les deux rappeurs ont été programmés à des dates différentes (Booba le 14 juillet et Vald le 17 juillet) et ne devraient donc pas se croiser lors du festival. "Nous avons fait la programmation du festival de Dour avant le fameux clash. Nous n'avons eu aucune demande à ce sujet. Les rappeurs n'ont donc pas choisi ces dates pour ne pas être en confrontation mais parce que ça les arrangeait mieux dans le cadre de leurs tournées respectives", explique Mathieu Fonsny, responsable de la programmation du Festival de Dour.

Bien qu'il avoue ne pas s'intéresser en général aux "affinités " des artistes qu'il programme, Mathieu Fonsny se serait "peut-être posé la question" d'une façon de procéder dans ce cas précis. "On espère toujours que les artistes privilégient le professionnalisme et la musique à leurs guéguerres internes." Pour éviter de se croiser dans les coulisses, les artistes en guerre peuvent tout simplement se réfugier dans leur loge. "Mais l'idée n'est pas de les mettre en vase clos, continue le programmateur. Il y a une ambiance très familiale en coulisses et de ces rencontres naissent souvent des collaborations. "

Une "Will Smith" aux Francofolies

Si le Festival de Dour évite le gros clash, les Francofolies de La Rochelle pourraient bien laisser place à un véritable spectacle de testostérone puisque Booba et Vald y seront présents le même jour, à savoir le 15 juillet prochain.

En vue du Jour J, Booba, alias B2o, a déjà joué la carte de la provocation. "T'es prêt pour la remise des Oscars aux Francos ?", lance le rappeur à Vald sur les réseaux sociaux à côté d'une photo de Will Smith giflant Chris Rock.

Le ton est donc donné pour le festival rochelais. Mais cela n'a pas l'air d'inquiéter Gérard Pont, directeur des Francofolies, qui, questionné par Aunis TV, télévision locale de La Rochelle, a répondu : "Que voulez-vous que je fasse ? On a prévu des bergers allemands, des barbelés et des tours de surveillance. Non, mais au-delà de la blague, c'est difficile de répondre à cela. Je ne sais pas ce qu'il va se passer."