David Antoine sera bien sur Radio Contact à la rentrée: "L'envie de continuer à évoluer chez RTL"

Mais David Antoine confirme que lui et ses trois acolytes (Lucile, Thibaut et Maxime) proposeront un tout nouveau concept d'émission entre 15 et 18 h. "L'arrivée de notre nouveau CEO, Guillaume Collard, m'a donné envie de continuer à évoluer dans le groupe RTL, a-t-il déclaré par communiqué. Je suis impatient de découvrir les changements et nouveautés pour cette saison. Ce renforcement Radio-TV-Digital débouchera immanquablement sur des succès. En attendant, nous travaillons d'arrache-pied avec les équipes de Radio Contact pour proposer une nouvelle version du 16/20 qui sera encore plus proche de ce qui compte… nos auditeurs."