"Une image extrêmement forte": la couverture historique du magazine Playboy

50 couvertures différentes imaginées par 50 artistes. Voilà le projet mis en place par Playboy Allemagne pour fêter son anniversaire. Parmi les artistes, la Belge Marisa Papen qui a conçu une Une inédite pour le magazine sulfureux, conjointement avec son mari Michael Chichi et l’artiste slovène Nejc Polovsak.

Pour la première fois de son histoire, Playboy a ainsi publié une "vulve fleurie" en couverture du mensuel. Avec cette image choc, Marisa Papen veut changer les mentalités: "L’exposition du vagin, et plus généralement du corps des femmes, est encore trop souvent associée à la pornographie. Pour moi, il relève avant tout de la nature et j’espère que cette œuvre permettra de le réaffirmer. C'est une image extrêmement forte", a-t-elle déclaré auprès de nos confrères du Het Laatste Nieuws.