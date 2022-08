Laurent Piron, champion du monde de magie : "Un rêve de gosse !"

Kody future star mondiale aux côtés de Beyoncé, Tom Cruise, Scarlett Johansson and co: "Je me verrais bien faire des trucs en télé ou des films"

L’humoriste du Grand Cactus rejoint l’agence la plus prestigieuse d’Hollywood (CAA) qui compte Brad Pitt, Steven Spielberg, Beyoncé ou encore Omar Sy dans ses rangs.