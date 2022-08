"Le drone meurtrier": cette séquence du nouveau téléfilm de France 3 avec Stéphane Bern devient virale

Si vous regardiez France 3 le 25 août, vous aurez certainement découvert le téléfilm Pour l'honneur d'un fils, avec dans le rôle principal Stéphane Bern. Il incarne le commandant Paul Leclerc, un ancien pilote de chasse qui s'est reconverti dans la formation militaire et plus particulièrement dans l'utilisation des drones. Si le téléfilm a été suivi par 3,942 millions de téléspectateurs, soit 22.2% du public, il a néanmoins reçu un accueil mitigé. De fait, sur les réseaux sociaux les internautes ont tourné en dérision de nombreuses scènes et le jeu d'acteur du célèbre animateur. Ainsi, une image tirée du téléfilm où l'on peut voir Stéphane Bern brandir une arme à feu a fait le buzz sur Twitter il y a quelques jours.

Aujourd'hui, c'est un autre passage de la fiction qui est devenu virale. Dans la scène en question, Paul Leclerc est menacé de mort par un homme, mais il parvient miraculeusement à s'en sortir en commandant un drone depuis son smartphone caché dans son dos. L'engin percute alors en plein visage l'homme qui meurt sur le coup et tombe de la falaise où il se trouve.

Le rythme de la scène, les expressions des acteurs et "le drone meurtrier" comme l'ont surnommé les internautes ont fait beaucoup rire. Ainsi, la séquence a été partagée en masse sur Twitter. L'un des extraits vidéo a d'ailleurs été visionné plus de 1,5 million de fois. Chose surprenante pour ceux qui n'auraient pas vu le téléfilm, la scène en question est loin d'être le dénouement de la fiction. Ce passage intervient en réalité à la 34ème minute alors que le film dure 87 minutes.