Du beau monde pour le dernier adieu à Jean-Claude Idée

"Oui, Jean-Claude portait très bien son nom. Il avait beaucoup d'idées pour le monde du théâtre." De Pascal Vrebos (le journaliste télé/radio est un grand ami de l'homme de théâtre et de texte) aux politiques dont les bourgmestres Benoît Cerexhe et Didier Gosuin en passant par les comédiens Stéphanie Van Vyve, Pascal Racan, Daniel Hanssens et Michel de Warzée (le papa de Jérôme), tous étaient présents pour lui rendre un vibrant dernier hommage ce jeudi 1er septembre, du côté du centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre et de la Comédie Volter. Jean-Claude Idée était en effet respecté par tout le théâtre belge et français. Ancien professeur du Conservatoire royal de Bruxelles, auteur, traducteur et metteur en scène de plus d'une centaine de pièces (Prof !, L'allée du roi, Meilleurs Alliés, etc.), en Belgique et en France (au théâtre Montparnasse essentiellement), ce défenseur du théâtre accessible à tous est décédé le 26 août dernier des suites d'un cancer, à son domicile d'Auderghem, à l'âge de 70 ans. Il était aussi (re)connu pour avoir créé deux associations autour du théâtre : le Magasin d'écriture théâtrale destiné à faire découvrir des pièces contemporaines, et les Universités populaires du théâtre vouées à réinventer le théâtre moderne, avec l'écrivain Michel Onfray.