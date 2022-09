"A nous la coupe!": le show surprise de Pablo Andres et Kody pour la Coupe du monde

"Oh Oh y'a Carrasco. Ah ah ah, y' Boyota!" A l'heure où Alex Vizorek sort ce vendredi 9 septembre le documentaire "Vizorek raconte Goethals : j'ai cent ans fieu !" sur Divertissez-VOO, au tour d'autres humoristes belges de taquiner du ballon rond avant la coupe du monde qui se déroulera fin novembre au Qatar. "Nom de Dieu les gars, la Coupe du monde c'est tout bientôt !, balance ainsi Pablo Andres dans une vidéo sur ses réseaux sociaux au sujet de son spectalce "A nous la coupe!". Et pour soutenir nos Diables Rouges, mesdames et messieurs, j'ai décidé d'organiser une énorme fête, fieu ! "

Un dress code imposé

Après ses vidéos avec les Diables ou encore son « Hymne (absolument pas) officiel des Diables Rouges » en feat avec Roméo Elvis pour l'Euro 2020, celui qui incarne aussi l'agent Verhaegen poursuit don championnat de l'humour. Co-présentateur avec Kody du Grand Cactus, il annonce une kyrielle d'invités. "Je vais inviter plein de gens sur scène : que des invités 5 étoiles pour fêter cet événement extraordinaire. Que la crème de la crème !". Pour rappel, depuis 2018, il a créé et co-produit le Golden Tich Comedy Club, un plateau d'artistes qui réunit des humoristes français et belges dont les noms ne sont révélés que lorsque le rideau se lève. "A nous la coupe!" est donc une sorte de Golden Tich 2.0 comme il le décrit et avec un dress code imposé.Tous les spectateurs doivent venir en noir jaune rouge. Tu t'habilles de la tête aux pieds aux couleurs de notre pays !". Ou quand les spectateurs belges vont déjà mouiller leur maillot lors de cette fête?

Billetterie pour "A nous la Coupe!" du 13 novembre prochain, à 20h au Cirque Royal:ici.