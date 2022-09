"Vous allez arrêter de m'engeuler, maintenant ça suffit !": la grosse altercation entre Yann Moix et Pascal Praud

Décidément, on ne s'ennuie jamais dans l'émission "L'heure des pros" sur CNews. Connu pour ses clashs et ses coups de gueule en tous genres, le show a cette fois opposé Pascal Praud à Yann Moix. Lors d'une séquence, on voit Eric Zemmour critiquer fortement la stratégie nucléaire de la France et l'Europe. Après la prise de parole de l'homme politique de "Reconquête", l'animateur pose la question à ses chroniqueurs: "Qui contestera ce constat?"

C'est à ce moment la que l'ancien pensionnaire de l'émission "On n'est pas couché" prend la parole en expliquant qu'il n'est pas d'accord. "Il a raison sur le nucléaire et il se donne automatiquement tort en repartant sur ses anciennes marottes anti-européennes. C'est absurde, il se tire une balle dans le pied tout seul", a-t-il expliqué. Ce qui n'a pas du tout plu à Pascal Praud. "Franchement, il faut arrêter de parler. En fait, il ne dit pas ça. Il dit que si nous avions une stratégie nucléaire française on n'en serait pas là. Qui contestera ça ?", reprend-il d'un ton véhément. "Vous êtes dans le mur et vous continuez !"

Agacé, l'écrivain est alors monté au créneau. "Je ne suis pas venu ici pour me faire engueuler, d'accord ? Vous allez arrêter de m'engueuler ! Je ne suis pas zemmourien, je ne suis pas zemmourologue. Je ne suis pas venu ici faire la publicité d'Eric Zemmour. Vous arrêtez de m'engueuler !" Souvent interrompu, il a également lâché qu'il "ne pouvait pas terminer une phrase dans cette émission".

Après quelques minutes d'une ambiance un peu lourde sur le plateau, Pascal Praud a tenu à calmer l'atmosphère. "Yann, franchement, je ne vous engueule pas. Surtout, vu les rapports amicaux que j'ai avec vous, ce n'est pas bien de me mettre en difficulté, comme ça."

Une engueulade qui n'a pas perturbé Yann Moix outre mesure. "Mais je ne m'engueule qu'avec les gens que j'aime, moi", lance l'écrivain du film Podium. Avant ensuite de s'excuser: "Personne ne m'a demandé de le faire. Mais je dois dire que, dans la vie, vous êtes un homme délicieux (...) quand j'ai été dans des situations délicates vous avez toujours été là pour moi. Et je ne pense pas que les téléspectateurs, à qui je présente aussi des excuses, regardent cette émission pour entendre des gens se hurler dessus. J'ai eu tort. Vous êtes formidable. Au nom de notre amitié, je vous dis que vous êtes un homme que j'aime, que je respecte et que c'était une engueulade de débat, mais en aucun cas une attaque à l'homme personnel, que j'apprécie."

Tout est bien qui finit bien entre ces deux hommes médiatiques au fort caractère.