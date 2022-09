Accueil Medias Scènes Martin Charlier, alias Kiki L’Innocent : "J’hésite à boycotter la Coupe de monde" Le comédien du Grand Cactus fêtera ses 15 ans de scène, le 20 octobre au Voo Rire de Liège, dans Martin et ses amis. Pierre-Yves Paque

Ça fait trois ans que j'essaye de faire ce gala ", sourit Martin Charlier, freiné à chaque fois par le Covid, au sujet de ses 15 ans de scène intitulé Martin et ses amis (Jérôme de Warzée, Kody, Pablo Andres, Freddy Tougaux, Jean-Luc Fonck, etc.) et mis en scène par l'humoriste belge Michel Frenna. " Je suis très content pour plusieurs raisons. Déjà, ça veut dire qu'on sort définitivement du Covid. Puis les frères...