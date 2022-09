Accueil Medias Scènes Jos Houben, le "roi du rire belge": "J’ai vécu plus longtemps en dehors de mon pays que dedans" Après 1.000 représentations dans le monde, Jos Houben retrouve sa ville natale d’Auderghem pour enseigner "L’Art du rire". Pierre-Yves Paque

"Il est très étrange d'enseigner un stage de burlesque en plein deuil, ce mélange de tristesse et de gags", confesse Jos Houben, qui vient de perdre de son compagnon de route et collègue, et sera en conférence-spectacle ces 28 et 29 septembre (doublé d'une masterclass...