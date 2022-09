Humour: PE raconte des histoires et c’est vraiment drôle

Ne lui dites pas qu’il a grossi : il le sait. La paternité, l’arrêt de la clope et… la bière (il siffle trois Jup’ durant son spectacle), PE cumule les obstacles mais cela lui permet de faire la vague avec son ventre.

Son public, il est parvenu à le capter et surtout à le dérider dans une période où personne n’avait vraiment envie de rire : la crise du Covid. Ses sketches/débriefings post Codeco ont cartonné sur You Tube. Aujourd’hui, il peut déconner sur scène. Et même attirer celles et ceux qui n’ont jamais vu la moindre de ses vidéos. On avoue...

Un humour cash pour Pierre-Emmanuel (personne n’invente un tel prénom…) qui s’amuse à aller chercher les "ohhhh " entre "il n'a pas dit ça quand même" et "si il a osé" des spectateurs. De sa sexualité (beaucoup, si, si…) aux militaires (un peu) en passant par sa vie de tous les jours, ses tares, ses questionnements dans une époque pleine de doute en passant pour les politiques dont certains en prennent pour leur grade (allô Elio ?), il mène son spectacle tambour battant. Et 1, et 2 et 2 Jupiler ! Parce que la bière, la fête et les amis n’ont pas été zappés de sa vie de jeune papa. Ni de son one man show.

PE raconte (encore) ses histoires drôles au Voorire Festival le 15 octobre à 20 heures au Forum. " Je flippe, c’est grand comme salle… "