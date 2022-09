Le metteur en scène et créateur du groupe Dragone s'est éteint des suites d'une crise cardiaque.

Pluie de réactions après le décès de Franco Dragone: "Un homme attachant et de grand talent qui faisait rayonner la Wallonie"

Franco Dragone est décédé à l'âge de 69 ans ce vendredi au Caire des suites d’une crise cardiaque.

Des personnalités, mais aussi des politiques, ont réagi à la disparition du metteur en scène sur les réseaux sociaux.

Paul Magnette a été l'un des premiers à réagir sur Twitter: "J'apprends avec tristesse le décès de Franco Dragone, un homme attachant et de grand talent qui faisait rayonner la Wallonie dans le monde tout en restant profondément fidèle à ses racines italiennes et louviéroises. A sa famille et à ses amis, j'adresse mes sincères condoléances."

Elio Di Rupo a également tenu à réagir. "Franco Dragone était un très grand réalisateur et metteur en scène de spectacles époustouflants. Enfant de Wallonie, il revint à La Louvière pour que la population puisse « décrocher la lune ». À son épouse et sa famille, j'adresse mes sentiments les plus émus."

"C'est une personnalité forte, un homme de spectacle, un metteur en scène au talent reconnu dans le monde entier et toujours resté proche de sa ville de La Louvière qui nous a quittés brutalement aujourd'hui. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches", a réagit la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard.

Jacques Gobert, le bourgmestre de La Louvière, a écrit: "C'est une véritable catastrophe pour notre ville. Il nous avait fait ce beau cadeau de monter 'Décrocher la lune' il y a une semaine". En effet, à l'occasion de la 8ème édition de cet opéra urbain, Franco Dragone avait émis l'idée de créer un musée "Décrocher la lune".

Christophe Giltay, journaliste sur RTL-TVI, a écrit: "En 2014 Franco Dragone qui vient de nous quitter avait relooké les" bluebell girls" du Lido. Superbes ! Mais en vain."

Les internautes ont aussi voulu lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.