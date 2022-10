Franco Dragone était l'un des plus anciens collaborateurs de Céline Dion.

Céline Dion partage sa "grande tristesse" suite au décès de Franco Dragone: "Mon cher ami et collaborateur..."

Ce samedi, Céline Dion a brisé le silence pour rendre un hommage à son ami et collaborateur de longue date depuis ses différents réseaux.

"C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin", peut-on lire en description des différentes publications.



Franco Dragon est décédé ce vendredi 30 septembre. Le metteur en scène a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 69 ans.

Il s'était notamment fait connaître en produisant des spectacles pour le Cirque du Soleil, mais aussi pour son travail aux côtés de Céline Dion. C'est lui qui était à l'origine de son premier spectacle à Las Vegas, "A New Day", lancé en 2003.