Voici pourquoi Franco Dragone n’a pas participé à la relance financière du Cirque du Soleil

"Une de ses approches avait tout un plan de redressement dans lequel je jouais un rôle important dans toute la procédure du processus créatif. Puis il y a eu Guy Laliberté lui-même (un des cofondateurs du Cirque du Soleil, NdlR), quand il a vu que son bébé était en train d’être malmené par des fonds d’investissement, il m’a appelé en disant : ‘es-tu partant si je saute dans l’arène ?’ J’avais dit oui."

Après ces tentatives, "les négociations sur place se sont finalement tournées vers un fonds d'investissement canadien, enraciné là-bas" , précise Franco Dragone qui restait toutefois dans le projet. "Je participe comme conseillé et consultant pour voir quels sont les fondamentaux du cirque sur lesquels il faut absolument insister afin de revivre l'âge d'or." Et de conclure, une nouvelle fois, sur les préjugés qu'on a sur lui à la suite de l'affaire Dragone. "Mais je n'ai pas les moyens de racheter ça. Oui, certains projets à Wuhan coûtaient 500 millions mais je ne gérais que la production. Des collaborateurs ont donc joué là-dessus et se sont retournés contre moi. Avec des enquêteurs qui voient des millions et des millions… après, ils se disent : 'où est l'argent et la fortune de Franco Dragone ?' Alors que quand je vois les conclusions de mes avocats : 'on n'a rien fait avec l'administration fiscale qui n'était ni transparent ni illégal !'"