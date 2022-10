Accueil Medias Scènes GuiHome, dont le festival Namur is a joke n’est plus une blague: "La parité hommes femmes s’installe dans l’humour, y compris en Belgique" Namur is a joke n’est plus une blague. Fort de ses 8 000 festivaliers en 2022, l’humoriste lance une 2e édition de son festival d’humour. Pierre-Yves Paque ©© Bernard Demoulin

L'idée est vraiment de pérenniser le festival dans la ville et dans le temps et, du coup, dès que le festival s'est clôturé en mars dernier, le lendemain, on avait déjà une réunion d'équipe pour mettre les choses au point sur ce qui allait ou pas et sur la programmation de l'année à venir ", nous confie...