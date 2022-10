Chantal Goya est de retour en Belgique avec son spectacle féerique "Le Soulier qui vole": "Hergé m’a dit qu’il s’était inspiré de Bécassine pour dessiner Tintin"

À 80 ans, la chanteuse aux plus de 40 millions de disques vendus (et qui a récemment rappé sur ses titres avec Gims ou Soprano à la télévision) continue ses tournées de spectacles féeriques pour enfants. Ce 16 octobre, à 15 heures, Marie-Rose, alias Chantal Goya, sera à Forest National (Bruxelles) pour Le Soulier qui vole , toujours accompagnée de ses personnages fétiches (le Lapin, Pandi Panda, Bécassine ou Croque Monsieur, Guignol et le Coucou)...