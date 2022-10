"Pour faire Paris-Nantes, on passera par Tokyo": la parodie des Décaféinés sur Mbappé et le PSG (VIDEO)

En Kevin Mbapa et Christophe Gouter, les Décaféinés caricaturent le joueur (Kylian Mbappé) et l'entraineur du PSG (Christophe Galtier) qui ont fait polémique sur leurs trajets en jets privés. Mais aussi le boycott de la Coupe du monde au Qatar. "C'est juste un gâteau avec du beurre, des oeufs et du sucre. Ah non, ça, c'est le Quatre-quarts.."



Entre sauts de "cadavres", douche et train-train quotidien

Face aux 6500 morts lors de la construction des stades au Qatar, le duo explique que, du coup, des gens seront enterrés sous les pelouses. "Ca va faire des terrains pas plats et avec de fameux rebonds, on va donc devoir adapter les entrainements." Et on voit alors Kevin Mbapa sauter au dessus des "cadavres".

Quant au côté écologique que doivent prendre les clubs de football, les Décaféinés caricaturent aussi à gogo le duo. "Ce qui est bien avec le train, c'est que tu te mêles aux pauvres. Ca te motive à rester riche!" Ou encore: "Comme on ne doit faire que de grands déplacements en avion, on passera par Tokyo pour faire Paris-Nantes". Sans oublier un pique à Pogba ou cette tirade sur les économies d'eau à faire dans les clubs: "Après les matches, vous devrez prendre une douche pour deux." Et c'est qui qui va aller chercher la savonnette?