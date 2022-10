La suite de "Baraki", Tiktok et… sa carrière aux USA: Pablo Andres évoque ses futurs projets

Après une saison couronnée de succès avec Baraki (sur la RTBF et Netflix), Pablo Andres reprendra son rôle de narcotrafiquant "qui fera partie d’un groupe de mariachis et qui emmènera encore son acolyte dans des plans foireux" dans la saison 2, dont le tournage (12 épisodes) est en cours.

Dès janvier, sur Tipik, l'humoriste reprendra aussi son rôle de Monsieur Pipi aux côtés de GuiHome dans la série Messieurs Pipi saisons 2 et 3 (avec plein de guests, dont James Deano) qui viennent d'être tournées. "On a voulu avoir des Diables rouges parmi les guests mais non… Toujours une question d'agenda. Mais on y arrivera un jour !"

Le comédien, suivi par plus d'1,4 million de personnes sur TikTok via sa capsule Keskya, se réjouit aussi d'avoir pu aller chercher un autre public grâce cette plateforme bienveillante où 60 à 70 % de ses fans sont… Français ! Et quid de sa tentative avec Kody aux USA ? "J'ai envie de poursuivre mais j'ai tendance à vouloir tout faire et à m'éparpiller, concède l'ami du comédien du Grand Cactus. J'ai kiffé mais il faut y aller étape par étape. Je pense d'abord à ma carrière d'acteur. Mais peut-être qu'avec Kody, dans quelques années, vous nous verrez aux Oscars ! En attendant, vous nous aurez aussi en smoking mais plutôt sur le tapis rouge du Cirque royal ce 13 novembre ! (sourire)."