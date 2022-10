Soupe, purée, entartage... Pourquoi s’en prennent-ils aux chefs-d’œuvre culturels ?

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Les exactions commises à l'encontre de biens culturels pour dénoncer l'exploitation des énergies fossiles se multiplient dans les musées. Ceux-ci ont renforcé leur sécurité et certaines tentatives ont pu être déjouées.

Peut-on faire tout et n’importe quoi au nom de la protection du climat ? Aux yeux de certains, il semble que oui. Les cibles de ces activistes : des tableaux signés par de grands noms de la peinture. L’affaire de la soupe jetée sur “Les Tournesols” de Van Gogh exposé à la National Gallery de Londres, si elle a été la plus médiatisée, est loin d’être la seule. La statue de cire du roi Charles III présentée au musée Madame Tussaud, toujours à Londres, a aussi été entartée. Dans les deux cas, il s’agissait pour les auteurs de protester contre les exploitations d’énergies fossiles.

Lundi dernier, c'est à Potsdam, au musée Barberini, que deux militants environnementaux allemands, ont badigeonné à la purée "Mes Meules", une œuvre de Claude Monet. "S'il faut un tableau – sur lequel on a jeté de la purée ou de la soupe à la tomate – pour faire que la société se souvienne que la course aux énergies fossiles nous tue tous : alors nous allons vous donner de la purée sur un tableau", ont-ils affirmé après avoir collé leurs mains à la glu sur le mur où est accrochée l'œuvre.

Jeudi, c’est sur “La jeune fille à la perle” de Johannes Vermeer, tableau exposé au Mauritshuis de La Haye, aux Pays-Bas, qu’un activiste s’est collé le visage. Au total, trois personnes ont été arrêtées pour “violence publique contre des biens” et leur détention a été prolongée.

Une tentative déjouée au Musée d'Orsay

Ce week-end, Le Parisien révèle qu’une autre tentative de vandalisme à l’encontre d’une œuvre picturale a été déjouée. C’était jeudi dernier au Musée d’Orsay, à Paris. La sécurité renforcée après les actes commis ces derniers jours a permis d’empêcher le happening qu’une femme s’apprêtait commettre. Elle voulait coller son visage sur un tableau. Il s’agissait de l’“Autoportrait à Saint-Rémy, de Van Gogh”.

Elle s’est ensuite dirigée vers une toile de Paul Gauguin, gourde contenant de la soupe à la main, explique le quotidien français. Des cameramans l’accompagnaient pour filmer la scène.

Interceptée, elle a cependant disparu dans la nature avant l’arrivée de la police sans avoir endommagé la moindre œuvre. Une plainte a été déposée.

"L'avenir de nos enfants n'est pas protégé par une vitre"

À chaque fois, le message des militants est le même. À La Haye, on a pu les entendre dire : "Ce tableau est protégé par du verre mais l'avenir de nos enfants ne l'est pas", tandis qu'à Potsdam, près de Berlin, ils ont affirmé : "Est-ce qu'il faut lancer de la purée sur un tableau pour que vous écoutiez ? Ce tableau ne vaudra plus rien si nous devons nous battre pour trouver de quoi manger."

D’autres actions ne visant pas des biens culturels ont aussi eu lieu ces derniers jours avec toujours les mêmes revendications. À Londres, une concession Aston Martin a été aspergée de peinture. Toujours dans la capitale britannique, deux personnes ont escaladé le pont autoroutier Queen Elizabeth II perturbant sérieusement la circulation.

À Paris, à l’occasion du Mondial de l’automobile, des activistes se sont collés à des voitures de sport.

Plus tôt dans l’année, des opérations ont aussi été menées pendant le tournoi de Roland-Garros, avec un militant qui s’était accrochée au filet, et pendant deux étapes du Tour de France.

Certains soutiennent les opérations commandos menées par ces activistes environnementaux. Le Nouvel Obs cite la députée française Sandrine Rousseau qui après les jets de soupe contre” Les Tournesol” de Van Gogh avait dit comprendre la colère de ces jeunes. Elle avait écrit : ”L’action de ces jeunes avec de la soupe est hyperintéressante parce que très dérangeante. La colère monte chez les jeunes contre l’inaction climatique. Et ils ont raison d’être en colère. Vraiment.”

D’autres, en revanche, ne comprennent pas la stratégie suivie, les actions s’attaquant à des biens qui n’ont aucun rapport avec la cause défendue. ILs dénoncent du vandalisme gratuit.