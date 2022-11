"Il veut que je disparaisse": Jean-Marie Bigard s’emporte complètement à propos de François Cluzet

Jean-Marie Bigard n'est jamais avare en polémique et dérapage en tout genre. Souvent pointé du doigt pour son humour parfois vulgaire et peu raffiné, l'humoriste a encore fait parler de lui chez le journaliste Jordan De Luxe. Sur le plateau de "Chez Jordan", il a été demandé à Jean-Marie Bigard de commenter une réponse de l’acteur François Cluzet au micro de RTL. Ce dernier s'en est pris à ceux qui mettent l'humoriste en avant, le traitant de "roi des beaufs".

Suite à cet extrait passé par Jordan De Luxe, Jean-Marie Bigard s’est littéralement emporté contre François Cluzet : "Il est victime d’un péché qui est le pire de tous les péchés : c’est l’envie. C’est-à-dire qu’il ne veut pas que j’existe. Il ne veut pas qu’on m’aime", a-t-il débuté avant de parler directement à l’acteur d’Intouchables en hurlant: "Donc je suis le roi des beaufs, oui. Putain, vas-y, insulte les trois quarts de la France. Va dire aux trois quarts des Français qui m’aiment que ce sont des beaufs. Calme-toi François, calme-toi."

Face à l’humoriste, l’intervieweur Jordan De Luxe a été quelque peu décontenancé mais cela n’a pas empêché Bigard de continuer sa litanie : "Lui, il veut que je disparaisse. Pourtant, j’ai fait le Stade de France ! Personne…", a-t-il explosé d’un coup, "des gens comme François Cluzet disent, 'non, non, on ne veut pas qu’il soit le seul humoriste au monde à avoir fait rire 52 000 personnes'. Cela n’est pas acceptable pour ces gens-là. Ils devraient plutôt se réjouir de mon succès […] Ce n’est pas acceptable pour eux que je puisse avoir une tribune quelconque, que je puisse avoir la parole. François Cluzet est exaspéré par mes performances."