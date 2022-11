"Nagui et son équipe sont dans l'incompréhension": France Inter réagit aux accusations d'harcèlement moral de l'humoriste belge Florence Mendez

"Je n'ai pas constaté de situation de harcèlement", déclare Yann Chouquet, directeur des programmes et des productions de France Inter, à Pure Médias. Yann Chouquet est la personne qui a reçu et "écouté" Florence Mendez en mars après l'incident ("cette personne m'a littéralement hurlé dessus, de manière si violente que cela m'a déclenché une crise de panique qui a nécessité l'intervention des pompiers de Radio France") qu'elle décrit. "Je ne lui ai pas dit 'Passe ton chemin, ce sont des problèmes de cour de récré'", rétorque le directeur des programmes de la radio, toujours à PureMédias, en référence à une affirmation de l'humoriste belge.

"Un différend de comportement"; "Pas de situation de harcèlement"; "propos amplifiés"

Selon Yann Chouquet, il y a eu "un différend de comportement" entre elle et l'équipe de "La bande originale" et "une incompréhension dans la manière d'être et de faire". "On ne m'en a pas dit plus. J'ai conseillé à Florence Mendez la voie du dialogue et c'est ce qu'elle a fait et cela a porté ses fruits. Elle m'a fait part du bien que ça lui a fait de discuter avec Nagui. Que six mois plus tard, cette situation devienne du harcèlement, je n'ai pas compris ! Dans nos échanges, elle appelait ça un couac".

Yann Chouquet, qui a pour intention de "démêler le vrai du faux de cette histoire", de poursuivre dans les colonnes de PureMédias : "Florence Mendez a continué d'assurer sa chronique jusqu'à fin juin. Au 15 mars, les faits ne m'apparaissaient absolument pas dramatiques au point qu'ils méritent une intervention impérieuse de notre part. Pour ma part, ce communiqué est incompréhensible". Ce lundi, le directeur des productions de France Inter a décidé de recevoir Nagui et les membres de l'émission. "Ils sont dans la même incompréhension. Je n'ai pas constaté de situation de harcèlement. En dehors du fait que cette accusation soit très grave, ce serait inconscient de faire perdurer une situation pareille dans une émission d'humeur... J'ai l'impression que dans cette histoire qui remonte il y a six mois, les propos ont été amplifiés et ont changé de titulaire".

"Florence Mendez n'est pas bannie de l'antenne"

Quant à la fameuse question: "Pourquoi Florence Mendez n'est plus sur France Inter ?", Yann Chouquet n'évite pas la question et assure qu'elle "n'est pas bannie de l'antenne". "La saison dernière s'est terminée, elle m'a confié que cela ne s'est pas très bien passé au sein de l'équipe de 'La bande originale', on ne lui a donc pas proposé une collaboration à la rentrée dans cette émission, conclut-il à Puremédias. Je ne peux pas promettre en revanche de transférer un humoriste d'une case à l'autre. Un humoriste, on va l'inclure dans une émission parce que son profil correspond à quelque chose et on n'avait pas besoin du profil de Florence Mendez".