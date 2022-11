"Relations étroites avec les Talibans", "La coupe du Monde du rien", "Ils refroidissent le désert": le boycott de Felix Radu du Mondial fait le buzz

Le chroniqueur Felix Radu a poussé un coup de gueule au sujet de la Coupe du Monde sur les antennes de la Première.

Il a expliqué les multiples raisons pour lesquelles il ne regardera pas le Mondial qui se déroule au Qatar.

Parmi celles-ci, on peut notamment en épingler plusieurs: "Je ne regarderai pas la Coupe du Monde parce qu'elle est organisée dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme ni ceux des femmes. Parce que ce pays entretient des relations étroites avec les Talibans", lâche-t-il.

Avant de poursuivre: "Avoir l'idée de refroidir le désert avec de l'air conditionné, c'est ok si tu as 5 ans et que tu as mangé trop de sucre mais c'est chiant quand tu es dirigeant".

"Cette coupe du Monde pue le rien. Et ce rien a le goût du sang et de la rage", dit-il encore.

"Aucune air conditionné ne permettra au Qatar de les acclimater à la réalité", conclut-il.