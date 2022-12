Microsoft s'engage à proposer le jeu "Call of Duty" sur les consoles Nintendo

Les régulateurs craignent que l'acquisition ne permette à Microsoft de verrouiller l'accès aux jeux d'Activision Blizzard - qui incluent également les très lucratifs "World of Warcraft" et "Candy Crush" - sur les plateformes de ses concurrents.

Mais "Microsoft veut offrir plus de jeux à davantage de gens, quelle que soit la manière dont ils choisissent de jouer", a assuré sur Twitter Phil Spencer, le patron de la division Gaming du géant américain.

"Microsoft s'est engagé à fournir Call of Duty à Nintendo pendant dix ans après la fusion de Microsoft et Activision Blizzard King", a-t-il ajouté, précisant que les nouveaux jeux Call of Duty continueraient également à être proposés sur la plateforme de jeux sur ordinateur Steam.

Cette annonce "est clairement un coup de publicité à cause de son timing", a réagi auprès de l'AFP Serkan Toto, de la firme d'analyse Kantan Games à Tokyo.

L'Autorité américaine de la concurrence (FTC) doit en effet examiner jeudi le rachat d'Activision Blizzard, selon plusieurs médias. La Commission européenne a elle ouvert une enquête début novembre sur cette transaction, et le gendarme de la concurrence du Royaume-Uni a annoncé en septembre l'ouverture d'une enquête approfondie.

La console Switch de Nintendo, déjà vendue à plus de 110 millions d'exemplaires depuis sa sortie en mars 2017, "ne date pas d'hier", a ajouté M. Toto. "Si Activision voulait vraiment proposer Call of Duty sur une plateforme Nintendo, ils auraient pu le faire il y a trois ou quatre ans".

Phil Spencer a précisé mercredi à l'agence Bloomberg qu'un accord similaire à celui conclu avec Nintendo avait été proposé à Sony, le fabricant de la PlayStation qui est vivement opposé à la transaction Microsoft-Activision depuis le départ. Le groupe japonais aurait décliné l'offre, toujours selon M. Spencer.