Marc Ysaye rejoint Bel RTL pour y apporter sa touche "classic rock"

Marc Ysaye sort du silence après son départ de Classic 21: “Je ne cache pas que j’ai été contacté par RTL par le passé… mais c’est une rumeur”

Marc Ysaye se dit très heureux de ce nouveau challenge: "Je suis très heureux d’intégrer l’équipe de Bel RTL. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même. Et surtout, je continuerai à tout faire avec le plus grand sérieux, sans me prendre au sérieux".

La radio privée ne précise pas quelle émission présentera celui qui est aussi le batteur du groupe Machiavel, ni la tranche horaire qui lui a été attribuée. Frédéric Herbays, nouveau directeur de la radio chez RTL Belgique, indique juste que "son expertise musicale, sa crédibilité et son talent de conteur de l’histoire du rock viendront très bientôt renforcer notre offre de programmes. Cette arrivée sera le point de départ d’un nouveau chapitre pour Marc que nous nous réjouissons d’accueillir parmi nous dans l’équipe."

Marc Ysaye n’est pas le premier retraité de la RTBF à tenter l’aventure sur la chaîne d’en face. Jean-Claude Defossé l’avait fait en télé en 2015 avec l’émission Dossiers tabous, avant qu’une mauvaise chute ne mette un terme à l’expérience. Jacques Mercier collabore également régulièrement avec Bel RTL.