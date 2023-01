Entre Winnie l’ourson et l’ours Paddington, la guerre des ours éclate au Royaume-Uni

Le premier a vu le jour en 1926 sous la plume d’Alan Alexander Milne et les illustrations d’Ernest Howard Shepard. Winnie est un ours jaune, un peu candide mais animé d’une grande générosité avec ses amis. Il appartient au jeune Jean-Christophe et habite dans la forêt des rêves bleus. Il est très gourmand et raffole de miel.