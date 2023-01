Michael Gregorio, inquiet sur son métier : “J’avais perdu ma voix”

Au sortir de la pandémie, Michael Gregorio a perdu sa voix à la suite d’un problème aux cordes vocales. “Je venais de démarrer ce spectacle, L’Odyssée de la voix”, nous confie le chanteur et imitateur qui sera le 30 mars à Forest National (infos et réservations sur gracialive.be ou shadowtolive.be). Et je me suis blessé sur scène. On a découvert que j’avais un petit souci aux cordes vocales. J’ai essayé de tout faire pour soigner naturellement, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc dû me faire opérer. C’était très étrange, car je venais de redémarrer, en pleine pandémie,...

