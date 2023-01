"C’est peut-être le début de quelque chose": Sois Belge et Tais-toi va un peu revivre, Baudouin Remy se lance seul en scène !

Le concours de drag queens de la RTBF va en surprendre plus d’un(e): "Une fois qu’on met l’habit, on ne doit plus voir la b*te !"

Avec la première saison de "Drag Race Belgique", le service public assume la mise en avant d’une communauté souvent caricaturée, de thématiques sensibles avec une liberté de ton jamais vue sur la RTBF. La DH a vu le premier épisode de cette téléréalité qui sera diffusée le 16 février sur Auvio et le 19, en prime, sur Tipik.