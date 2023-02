Après Miss Belgique, Miss&Mister Black Belgium

À lire aussi

Une élection “scandaleuse” ?

”MBB est un concours de beauté qui combine le mannequinat et l’entrepreneuriat, ouvert sur toute la Belgique avec la particularité de ne cibler que les jeunes d’origines Afro-descendantes (peu importe leur orientation religieuse, sexuelle, physique, couleur de peau), apprend-on par communiqué. Ce concours s’adresse à la société belge en particulier, puisque l’objectif principal de ce concours est 'la promotion et la valorisation des jeunes Afro dans la société belge'. MBB met la lumière des jeunes voulant fusionner entreprise et mannequinat.” Et de conclure. “C’est un événement, une cérémonie qui chaque édition séduit de nombreuses personnalités qui partagent cet objectif et souhaitent lier leur image à cette diversité présente dans le royaume de Belgique.”

Même si certains crient au “scandale” : “c’est comme si on faisait un concours qu’avec des Blancs”, d’autres y voient l’importance de “prôner la diversité” dans un genre de concours de beauté où leur communauté est souvent peu représentée. Et dont le but des coaches est de donner une chance à d’autres afros de travailler dans la mode et de réaliser leur projet de carrière. “Le concours est réservé aux blacks, parce que ces jeunes ont compris la réalité de la vie des afros chez nous, expliquait Stéphane Thales, le Président du concours, en novembre dernier à Télé Sambre. Ils sont citoyens belges mais ils restent des personnes qui ont émigré vers la Belgique. Il leur manque donc des ressources et outils en Belgique. Et on s’est dit pourquoi pas mettre en relation ces jeunes avec des personnes qui manquent de jeunes mais ont les outils pour pouvoir les aider.”