"Disney on ice" ne laisse personne de glace: le show était sold out tout le week-end

Entre décors et costumes enchanteurs et autres chorégraphies sur glace ou dans les airs, ce sont les chansons inoubliables du répertoire du studio aux grandes oreilles (La petite sirène et l’inévitable Reine des neiges) qui ont fait chanter, danser et sourire nos petites têtes blondes ce week-end. Sans oublier quelques effets pyrotechniques bluffants (neige, bulles, foudre) comme ce dragon de Maléfique qui a embrassé la patinoire en crachant de véritables flammes. Ou quand la magie Disney continue encore et toujours de faire rêver petits et grands. Car voir les yeux pétillants de nos enfants… ça n’a pas de prix !

À la demande du public donc, les billets pour le nouveau spectacle de 2024 -du 16 au 18 février- sont déjà en vente. Et, pour la toute première fois, Encanto -avec Mirabel et Bruno- sera aussi de la partie. Tout comme la bande à Toy Story et Nemo. Billetterie sur www.disneyonice.be.